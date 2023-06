Goulin L' Oreal | ' da anni impegnati a dare valore a donne nel mondo scientifico'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano, 12 giu. - "Continua il nostro impegno al fianco delleche hanno scelto di occuparsi di scienza. Siamo infatti giunti alla ventunesima edizione del premio 'For women in science', perché ...

Queste le parole di Emmanuel, presidente ed amministratore delegato di L'Oréal Italia, a margine della cerimonia di premiazione della XXI edizione italiana del premio L'" Unesco 'Per le ...L'evento di premiazione che si e tenuto oggi presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ha ospitato gli interventi di Emmanuel, presidente e ad di L'Italia, di Anna Maria ...'Esistono ancora ostacoli che dobbiamo eliminare perchè il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne'. Lo ha detto Emmanuel, amministratore delegato L'Oréal Italia, aprendo 'For Women in Science' presso il Museo della Scienza di Milano.

Goulin (L’Oréal Italia), 'scienza ha bisogno delle donne' Entilocali-online

Sono state assegnate sei borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna ad altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell'eccellenza ...