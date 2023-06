Goulin L’Oreal | ‘da anni impegnati a dare valore a donne nel mondo scientifico’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 giugno 2023) 'Pensiamo che ilabbia bisogno della scienza e che la scienza abbia bisogno delle' “Continua il nostro impegno al fianco delleche hanno scelto di occuparsi di scienza. Siamo infatti giunti alla ventunesima edizione del premio ‘For women in science’, perché come L’Orèal pensiamo che ilabbia bisogno della scienza e che la scienza abbia bisogno delle. Per questo è da moltiche valorizziamo il lavoro dellein campo scientifico ed è importante per noi continuare a farlo”. Queste le parole di Emmanuel, presidente ed amministratore delegato di L’Oréal Italia, a margine della cerimonia di premiazione della XXI edizione italiana del premio L’Ore?al – Unesco ‘Per lee la scienza’, dove dal ...