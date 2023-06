Giuseppe Tucci | morte cerebrale per il vigile del fuoco dopo le botte fuori dal locale | fermato buttafuori di 28 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) È un giovane di 28, nato in Italia da genitori albanesi, residente a Fano, il buttaieri sera per il pestaggio deldel, 34di Foggia,da un ...

È un giovane di 28 anni, nato in Italia da genitori albanesi, residente a Fano, il buttafuori fermato ieri sera per il pestaggio del vigile del fuoco, 34 anni di Foggia, fuori da un locale da ballo di Miramare di Rimini. Le indagini della Squadra mobile di Rimini hanno portato all'individuazione del 28enne dipendente del locale ...È in stato di morte cerebrale, il vigile del fuoco 34enne, vittima di un pestaggio davanti alla discoteca Frontemare di Rimini nella notte tra sabato e domenica. A ferirlo è stato un addetto alla sicurezza del ...Non ci sono più speranze per, il vigile del fuoco di 34 anni originario di Foggia, coinvolto in una lite in una discoteca della Riviera romagnola nella notte tra sabato e domenica: nel pomeriggio dell'11 giugno è ...

È un giovane di 28 anni, nato in Italia da genitori albanesi, residente a Fano, il buttafuori fermato ieri sera per il pestaggio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia, ...