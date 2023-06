Giulia Tramontano | il lungo addio a lei e Thiago | palloncini bianchi e lacrime ai funerali a Sant' Antimo

Lacrime, silenzio. Lacrime e applausi. Lacrime, rose e palloncini bianchi. Così ieri la giornata del lungo addio a, la donna di 29 anni consulente immobiliare uccisa nella casa di Senago con 37 coltellate dal convivente Alessandro Impagnatiello , 30 anni, un lavoro da barman, insieme con il loro ...L'addio a, 29 anni, incinta di sette mesi del suo Thiago e uccisa dal compagno, è doloroso e insieme composto, con una cerimonia in forma privata come disposto dalla famiglia. La ...Napoli, 11 giugno 2023 Le voci dei cittadini di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dopo i funerali di, la 29enne incinta uccisa dal compagno: E' una tragedia, una cosa brutta, preghiamo per dare forza alla famiglia.

Una dolce e insieme straziante lettera dall'altare affidata alle parole della sorella Chiara, che tocca l'animo e lascia gli occhi lucidi ai tanti familiari e amici che gremiscono la ...