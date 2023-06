Giulia Salemi Vuota Il Sacco! Come Stanno Le Cose Con Pierpaolo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 giugno 2023)ha finalmente rotto il silenzio sulla presunta crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due avrebbero attraversato un momento complicato, ma tutto sarebbe rientrato. Non si sono lasciati,si era vociferato qualche giorno fa. Anzi. I due sono più uniti che mai. A testimonianza di ciò, le dolci parole che si sono reciprocamente dedicati sui social. Ecco tutti gli aggiornamenti!rompe il silenzio: eccolecon Pierpaolo Da giorni non si fa altro che parlare di una presunta crisi trae il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Si era parlato di una rottura vera e propria, ma a quanto pare i due ex gieffiniancora insieme. E’ stata proprio ...