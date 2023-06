Giulia Salemi sulla crisi con Pierpaolo Pretelli | «Da situazione molto complicata a»

ha affiancato il Mago Forest nella conduzione della puntata di Gialappa Show , il programma comico, andato in onda ieri sera, domenica 11 giugno. In ogni puntata il conduttore, il Mago ...Da tempo si rincorrono le voci di rottura tra i due ex gieffini. A mettere un punto sulla questione è co - conduttrice di ...Seppur apparentemente distanti per generi musicali, Peejay e, si ritrovano a duettare in un bellissimo brano da una linea melodica decisamente accattivante e che ti rimane incollata addosso subito dopo il primo ascolto dal titolo 'La stessa di ...

Giulia Salemi ha da poco concluso la sua stagione lavorativa e ha pubblicato un lungo carosello, una serie di foto, su Instagram che racchiudono gli eventi più ...Per Giulia Salemi è stata una stagione televisiva intensa e impegnativa, ma gli sforzi sono stati ripagati con tante soddisfazioni che l'hanno resa una persona più sicura, pronta ad affrontare con sla ...