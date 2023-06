Giulia Quadrifoglio ' 100° Anniversario' protagonista 411000 Miglia

(Di lunedì 12 giugno 2023) MILANO - È tutto pronto per la partenza della 41esima edizione rievocativa della "1000", la storica prova di regolarità per auto d'epoca che prenderà il via da Brescia il 13 giugno per farvi ...

Come nel caso die Stelvio "100° Anniversario", un'edizione limitata prodotta in sole 100 unità per modello e caratterizzata in modo distintivo sia dal punto di vista della ...Infine, per rappresentare l'era moderna del Biscione alla 1000 Miglia 2023 , ci sarà una100° Anniversario con V6 biturbo da 520 CV.... 2000 Sportiva e 1900 Sport Spider), Alfa Romeo parteciperà alla 41ª edizione rievocativa anche con la nuova Alfa Romeo100° Anniversario . Parliamo di un'edizione limitata ...

Tra le 405 vetture ai nastri di partenza, Alfa Romeo partecipa con 47 unità, tra cui brillano tre esemplari di proprietà del marchio ...