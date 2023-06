Giro di Svizzera 2023 | Wout van Aert | “Sono soddisfatto per il terzo posto | il finale è stato caotico Al Tour potrei ritirarmi se…”

L'eritreo Biniam Germay, della Intermarché, ha vinto i n volata la seconda tappa deldella, Beromünster - Nottwil di 173, 7 km. Al secondo posto il francese Arnaud Demare, terzo il belga Wout Van Aert. Dopo il suo sprint vincente, Girmay è stato letteralmente 'sommerso' ...Biniam Germay commenta ai microfoni di 'SpazioCiclismo ' il successo nella 2a tappa deldi: "Sono in cerca della migliore forma, oggi abbiamo fatto un'ottima tappa; questa vittoria ci darà grande motivazione per i giorni che verranno. Non è stato facile dopo la salita, che ...La seconda tappa deldiva all'eritreo Biniam Girmay , alla vittoria numero 11 in carriera: a lanciare per primo la volata è stato il belga Van Aert , che recupera in classifica 4" grazie all'abbuono (così ...

DIRETTA Giro di Svizzera 2023 LIVE, Seconda Tappa SpazioCiclismo

Secondo terzo posto in due giorni per Wout van Aert al Giro di Svizzera 2023. Dopo quello di ieri nella cronometro inaugurale, il corridore della Jumbo - Visma ha conquistato il gradino più basso del ...