Giro di Svizzera 2023 | Biniam Girmay | “Sto cercando di trovare la forma | mi dà grandi motivazioni la vittoria”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo qualche mese di attesa ed una primavera non eccezionale torna alla. L’eritreo della Intermarché – Circus – Wanty domina in volata nella seconda tappa deldi. Le sue parole dopo il successo ai microfoni di Spaziociclismo: “Prima della partenza avevamo detto quel che dovevamo fare… Sto ancoradilae penso che oggi abbiamo fatto tutto bene. Sono felicissimo del lavoro che abbiamo fatto oggi. Questo è un successo che ci dà grande motivazione per i prossimi giorni”. Il gran lavoro per lo sprint: “A 4-5 chilometri ero a ruota di Lilian Calmejane, ma senza il mio ultimo uomo Mike Teunissen. Negli ultimi 300 metri mi sono invece ritrovato dietro un bel treno, penso fosse della Movistar, e da lì ...

La seconda tappa del Giro di Svizzera va all'eritreo Biniam Girmay, alla vittoria numero 11 in carriera: a lanciare per primo la volata è stato il belga Van Aert, che recupera in classifica 4" grazie all'abbuono. Biniam Girmay ha vinto in volata la seconda tappa del Giro di Svizzera 2023, la frazione di 173,7 km da Beromunster a Nottwil: il corridore eritreo ha battuto, allo sprint finale, Arnaud Demare (secondo) e Wout Van Aert (terzo). Stefan Kung resta leader.

