Giovanni Malagò su Silvio Berlusconi | “Lo sport gli deve moltissimo | perso un gigante”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sono molteplici in questi ultimi minuti le reazioni alla notizia della morte di. Il Cavaliere della Repubblica Italiana, scomparso all’età di 86 anni per complicazioni polmonari dovute alla leucemia mielomonocitica cronica che gli è stata diagnosticata nello scorso aprile, ha lasciato il segno in un modo o nell’altro nel mondo delloe della politica a livello nazionale e internazionale. A rendergli omaggio, per quanto ha fatto nelle vesti di Presidente del Milan in particolare, è stato il n.1 delloitaliano,. “Logli. Trentuno anni, 29 trofei di cui 13 internazionali. Non a caso il Milan fino a pochi mesi fa era la squadra più titolata in assoluto. Impressionante la ...