Giornata mondiale contro il lavoro minorile | in Italia 336mila bambini coinvolti I dati

(Di lunedì 12 giugno 2023) Oggi, 12 giugno, si celebra lail. Secondo l'ultimo rapporto congiunto Unicef-Ilo sono 160 milioni ie gli adolescenti tra i 5 e i 17 anni costretti a lavorare nel mondo. Inoltre si registra un incremento di 8,4 milioni dinegli ultimi 4 anni: un dato allarmante che mostra come i progressi per porre fine alsi sono arrestati per la prima volta in 20 anni, invertendo il precedente trend che vedeva ildiminuire di 94 milioni tra il 2000 e il 2016.Ma non solo. Circa 79 milioni disono impegnati in lavori potenzialmente pericolosi per la salute e lo sviluppo psicofisico e morale. In ...