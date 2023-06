Giorgia Meloni | ' Italia imparò da ' Berlusconi a non darsi per vinta'

(Di lunedì 12 giugno 2023) su Tg. La7.it -affida ad un videomessaggio il cordoglio per la morte di Silvio. Il presidente del Consiglio ricorda l'uomo come un combattente: "Era un ...

... Berlusconi si propose come interlocutore a 360 gradi di tutti i grandi nell'orbe terracqueo, come direbbe, privo di qualunque pregiudizio ideologico nonché di scrupolo.... viene eletto a palazzo Madama da dove era assente da dove 9 anni, leader di una Forza Italia indispensabile per consentire al centrodestra di vincere le elezioni e adi formare il ...affida ad un videomessaggio il cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Il presidente del Consiglio ricorda l'uomo come un combattente: "Era un uomo che non aveva mai avuto paura a ...

Con lui non scompare solo il fondatore di Forza Italia e del centro destra italiano, scompare un mondo. Non lascia eredi politici o ne lascia troppi, proprio ...Dopo il primo ricovero, Berlusconi si è dedicato a una ristrutturazione di FI finalizzata a rafforzare il vincolo con l'esecutivo Meloni. Ma il futuro del partito dipende dalla famiglia del Cav.