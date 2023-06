Gielle nuovo centro di formazione antincendio convenzionato M A I A

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) -inaugura la prima scuola per manutentoriin Puglia Bari, 12 giugno 2023.Il marchio “” rappresenta una delle maggiori realtà europee nel campo della prevenzione e protezionecon oltre 60 anni di storia e una presenza globale in più di 47 Paesi. Da sempre lainveste su tecnologie, su macchinari, sui processi produttivi e sul personale qualificato, considerando le risorse umane il suo vero punto di forza, così tanto da voler tramandare alle generazioni del futuro tutte le sue nozioni. La data del 13 giugno 2023 segna un importante traguardo per la. Attiva dal 1965, leader nel settore, depositaria di esperienza ed esperienze, la, capitanata dal Comm. Luigi Galantucci, ...