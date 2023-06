Gianni Ippoliti su Tiberio Timperi dopo la lite | Il clima è impossibile VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023)ha abbandonato lo studio di Uno Mattina in famigliaunacon, ecco le sue ragioni e i motivi della discussione. Domenica 11 giugno, durante la consueta rassegna stampa di Uno Mattina in famiglia, si è verificata unatraha notatosbuffare e ha deciso di chiedere spiegazioni. Nonostante i suoi sforzi, non è riuscito ad ottenere una risposta soddisfacente e ha scelto di abbandonare lo studio. Malgrado gli inviti a restare da parte di Monica Setta e Ingrid Muccitelli,ha preferito andarsene. Pocola, ...

Gianni Ippoliti ha rotto il silenzio sull'alterco da lui avuto con Tiberio Timperi in diretta tv. Il retroscena inedito.