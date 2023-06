Gianni Ippoliti a Davide Maggio | «Timperi ha questi atteggiamenti con me da anni | ho fatto il possibile per salvarlo Oggi si è turbato per Bonolis e Bruganelli»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 giugno 2023)Lo avevamo lasciato “in fuga” dallo studio di Unomattina in Famiglia dopo lo scazzo con Tiberio, lo ritroviamo in diretta consu Instagram per parlare di quanto accaduto questa mattina nella trasmissione di Rai 1 e rivelare il motivo dello sbuffare del conduttore nei suoi confronti. “Io ho cercato da autore televisivo di salvare il salvabile… in seguito a una serie di, tipo occhi che ruotano in alto, sbuffate (…) E’ una cosa che va avanti da… Stavo cercando di capire che cosa possa spingere un conduttore in diretta, mentre c’è un altro conduttore che parla, a sbuffare, a interrompere” afferma, rivelando – e chissà come mai la cosa non ci sorprende – che ...