GeVi Napoli Basket | Pedro Llompart responsabile area tecnica sportiva e Giuseppe Liguori nuovo ds

. Laha annunciato l'ingresso di Pedro Llompart nel ruolo di responsabile dell'area tecnica sportiva e di Giuseppe Liguori , nuovo direttore sportivo del club partenopeo. Annuncio della società ...Ed in nomi sui quali pare si stia ragionando sono quelli di Andrea Gracis ex Treviso e Alessandro Bolognesi, ex. Potrebbe essere questa la prima mossa della Stella del Sud, prima di ...Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraPrende forma la struttura dirigenziale del nuovo corso dellaBasket. Dopo l'arrivo dell'amministratore delegato Alessandro Dalla Salda e l'addio del direttore sportivo ...

GeVi Napoli Basket: arrivano Llompart e Liguori 2a News

Il club partenopeo punta sull'accoppiata formata dallo spagnolo Pedro Llompart e sul napoletano Giuseppe Liguori ...La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica Sportiva è Pedro Llompart. Il dirigente spagnolo sarà ...