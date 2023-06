GdS – Juve | Rabiot per un anno a 7 milioni | l’offerta

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023-06-12 08:38:50Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: L’input della proprietà è di tagliare gli ingaggi, ma per lui si fa un’eccezione: alla mamma-agente proposto un contratto annuale Niente straordinari per Adrien: dopo aver chiuso la stagione in bianconero con 4214 minuti giocati (l’unico ad averne fatti di più nellantus è stato Danilo, che ha toccato quota 4645) salterà i prossimi due impegni con la Francia contro Gibilterra e Grecia (16 e 19 giugno). Il centrocampista ieri ha lasciato il centro sportivo dei blues per un problema al polpaccio: gli esami hevidenziato una lesione che lo costringerà a fermarsi. Nel frattempo la mamma-agente Veronique, avvistata nei giorni scorsi nel ritiro della Francia, continuerà a occuparsi del suo ...

In caso di giudizio di colpevolezza da parte della UEFA, larischierebbe l'esclusione dalle competizioni europee per un minimo di un anno, pena che potrebbe diventare esemplare se si scoprisse ...Prima penalizzano per bene la, dopodiché partoriranno, forse, una riforma. 'A dire il vero una ... è inutile auspicare una riforma dellaperché continueremo a parlare del nulla. E autonomia ...... Elia (45 in due) e Bettella (53 in quattro), ma anche per loro poche soddisfazioni con l'amarezza della discesa in C per i primi due (a Crotone il romeno, con laStabia il figlio dell'ex ...

Juventus, nuovo deferimento: tra i trasferimenti sotto inchiesta c'è quello di Brunori dal Pescara Giornale di Sicilia

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lazio e Fiorentina su Roberto Pereyra che si sente ancora un giocatore importante e vuole dimostrarlo tornando ad assaporare le ...L'amara finale persa di misura contro il colosso Manchester City non cancella lo straordinario percorso dell'Inter in Champions League. Il club nerazzurro si trova ora ...