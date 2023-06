GdS – Calciomercato | sfuma l’ipotesi Zaha Il PSG ha messo gli occhi su di lui – Forzaroma info – Ultime notizie As Roma calcio – Interviste | foto e video

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023-06-11 21:20:20 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Potrebbere definitivamente uno degli obiettivi della. Il giocatore con il contratto in scadenza dal Crystal Palace è ora corteggiato dai campioni francesi e anche dall’Al Nassr Tra i giocatori a parametri zero tenuti d’o dalla, c’è anche Wilfried, attaccante del Crystal Palace. Il suo contratto in scadenza con la squadra inglese lo ha reso uno dei possibili obiettivi per molte squadre, tra cui il Psg che, come riportato dal quotidiano francese Le Parisien, avrebbe preso contatti diretti con il giocatore. Luis Campos starebbe seguendo l’attaccante ivoriano da molto tempo, apprezzando le sue ottime qualità. Anche i giallorossi lo seguono da molto, ma al momento, potrebbe ...