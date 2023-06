Gazzetta – Juve | Cuadrado e Milik | via alle trattative per restare

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023-06-11 17:51:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il colombiano potrebbe prorogare la durata del contratto, ma con un ingaggio fortemente ridotto. Per l’attaccante polacco si apre una nuova trattativa Per il secondo anno consecutivo il suo contratto è in scadenza e di nuovo potrebbe essere confermato: è la recente storia di Juan, 47 presenze e due gol, che nella scorsa stagione si era guadagnato il rinnovo (automatico) alla quarantesima presenza, mentre in questi giorni dovrebbe discutere dell’opzione con il club, purché sia disposto a ridursi considerevolmente l’ingaggio, che fino ad ora gli ha garantito cinque milioni netti all’anno. Una ipotesi che sembrava esclusa ma che la società sta invece valutando dal “crac” di De Sciglio, recentemente operato al crociato anteriore del ginocchio destro e ai box per alcuni mesi. ...

Juventus Cuadrado Milik - Secondo quanto appena riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha dato il via alle trattative per cercare di trattenere l'... L'opzione preferita dalla...Ma Max prende tempo e si vede alla

Juve, via alle trattative per i rinnovi di Cuadrado e Milik La Gazzetta dello Sport

Con la stagione appena finita, in casa Juventus è tempo di programmare il futuro. Secondo quanto scrive gazzetta.it, sono due i calciatori che la Juventus vorrebbe confermare per la ...La Juventus si prepara ad un calciomercato di scelte importanti, soprattutto in caso di esclusione dalle coppe: i bianconeri pensano a Parisi ...