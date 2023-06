Galtier oggi è il favorito per la panchina del Napoli Di Marzio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’allenatore delè un punto interrogativo, dice Gianluca Dia Speciale Calciomercato su Sky Sport. «De Laurentiis ha parlato con Sousa, Garcia e, sono i tre nomi da cui credo che possa uscire l’allenatore del. Non ho segnali particolari da Paulo Sousa, l’appuntamento è andato bene ma De Laurentiis non vuole pagare penali e nessuno ha informato la Salernitana.resta un candidato molto forte, Garcia è un’altra idea.sugli altri ma con De Laurentiis non si può mai sapere».sta risolvendo il suo rapporto con il Psg. L'articolo ilsta.