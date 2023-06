Gabriel Omar Batistuta | il Re Leone

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il calcio italiano è alla ricerca disperata di una via di fuga per continuare a resistere alla globalizzazione mondiale – non soltanto economica – che attanaglia, anche, lo sport più amato dagli italiani. La sentenza Bosman – parere personale – ha contribuito e, non poco, ad abbassare il livello generale del calcio italiano; verdetto che ha impedito alle varie leghe continentali di porre un tetto al numero di stranieri alle squadre di club. Detto questo, da oltre dieci anni a questa parte, la Serie A non è più il campionato più bello, affascinante e difficile del mondo. È un vero peccato per tutti gli appassionati della massima serie italiana. Negli anni ’90, fino ai primi anni 2000, tutti i calciatori più forti del pianeta sognavano di giocare in Serie A. Lo hanno realizzato campionissimi del livello di Ronaldo Luís Nazário de Lima, Cafu, Savicevic e Zidane. Oggi è cambiato ...