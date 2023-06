Furti di rame e ricettazione | 11 indagati

(Di lunedì 12 giugno 2023)di: 11 misure cautelari di cui otto in carcere, uno domiciliari e un’obbligo firma. Trafugati oltre 6 tonnellate di metallodi. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Larino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare restrittiva della libertà personale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento. Destinatari del provvedimento undici, di cui otto in carcere, uno ai domiciliari e uno con obbligo di dimora. Gli inquirenti li ritengono responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata aiaggravati e alladi cavi in ...

Furti di rame in parchi eolici, sgominata banda

