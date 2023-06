Funerali Giulia e Thiago | monsignor Coviello al killer | “Renditi cosciente di quello che hai fatto”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Una cerimonia privata, riservata solo a familiari e amici die della sua famiglia quella che ieri si è tenuta a Sant’Antimo per dare l’ultimo saluto alla giovane e al suo piccolo. In molti non hanno voluto far mancare il loro supporto e la vicinanza alla famiglia attendendo la bara all’esterno della parrocchia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tramontano, il lungo addio a lei e Thiago: palloncini bianchi e lacrime aia Sant'Antimo Milano, 42enne arrestato alla stazione Rogoredo: era ricercato per furto aggravato Ha ...2023 - 06 - 11 18:07:47 Aidiun saluto a Thiago, il bimbo mai nato La cerimonia in chiesa, a Sant'Antimo, per dare l'ultimo saluto a, la giovane donna uccisa a Senago dal suo compagno, è durata poco più ......figlia, con Stefano, la mamma Laura, il papà Gianni, con Cristina, il fratello Samuele, la zia Marisa, i parenti, i tanti amici che, nelle scorse ore, l'hanno ricordata con affetto. I...

L'ultimo saluto a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago: i funerali a Sant'Antimo e l'addio spontaneo di Senago - Il video Open

Ieri il dolore e il silenzio. A Sant’Antimo, in provincia di Napoli, il funerale di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa a Senago dal compagno, con il piccolo che portava in grembo e che avrebbe chiam ...Lacrime, dolore e commozione nell'ultimo addio a Giulia Tramontano ed al piccolo Thiago: il gesto della comunità per la donna incinta ...