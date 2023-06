Fuga di cervelli | aumentano i laureti che scelgono l’Umbria 

(Di lunedì 12 giugno 2023) C’è un aumento di chi finisce il percorso di studi e dall’estero trasferisce la residenza a Perugia o Terni La mobilità infra-regionale vede un ritorno in Umbria dei suoi residenti. Nel 2021 è diminuito il numero dei laureati umbri che lasciano la regione per andare a vivere e lavorare all’estero trasferendo la residenza (-43,5% sul L'articolo proviene da Il Difforme.

Fornire loro le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro può essere un efficace antidoto alladei'. Sarà lanciata alle allieve e agli allievi anche una sfida progettuale ...Brutte notizie, per Genova e la Liguria, sulla "brain economy", ovvero l'economia generata dal capitale umano di laureati che dalla Liguria se ne vanno. I laureati che si sono trasferiti stabilmente ...Con un allarme sui giovani, alla luce anche del recente Rapporto dell'Osservatorio su innovazione e digitale in cui viene anche sottolineato come ladeisia un problema per 9 giovani su ...

Cambio di rotta per i "cervelli in fuga" RaiNews

Di Gianni Festa Qual è oggi l'immagine ricorrente dei paesi delle zone interne Quella degli anziani seduti davanti a un bar che ammazzano il tempo giocando a carte. Di giovani neanche a parlarne. Son ...In Umbria per la prima volta in un decennio si segnala un'inversione. A pesare forse la crescita dell'economia regionale di oltre il 7% ...