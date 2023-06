Freccette | fra i 119 di Villongo fa centro Federico Lonardi | è il veronese il primo “King of Steel”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023)– Sono partiti in 119, provenienti da tutto il nord Italia e anche dalla vicina Svizzera, e dopo dieci ore di gare ne è rimasto soltanto uno. Si tratta del, che aera fra i favoriti della vigilia e l’ha confermato in grande stile, aggiudicandosi una prima edizione di grande successo del torneo diof”, promosso dal gruppo Area 501. In Bergamasca puntavano a organizzare un evento in grado di richiamare tanti nomi importanti nell’universo nazionale dellee sono stati accontentati, con almeno una quindicina di giocatori arrivati con l’obiettivo di mettere le mani sul trofeo finito domenica nella bacheca del 50enne di San Giovanni Lupatoto, già campione italiano ...