Francia e Germania | due visioni diverse per una grande Europa

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Emmanuel Macron ha sviluppato al forum Globsec di Bratislava la sua visione sulla sicurezza europea, insistendo sull’unità del continente, il sostegno all’Ucraina dinanzi all’invasione russa, la sovranità dell’Unione europea, in particolare sul piano militare attraverso la costituzione di un pilastro europeo di difesa in seno alla Nato”, scrive Nicolas Baverez. “Ha in questo modo completato sul piano geopolitico le proposte esposte all’Aia per garantire la sicurezza economica attorno a cinque assi: il mercato unico, la politica industriale, la protezione, la reciprocità e la cooperazione. Il vertice della Comunità politica europea di Chisnau ha concretizzato la, riunendo 47 paesi che vanno dal Regno Unito all’Armenia e all’Azerbaijan. Le prese di posizione di Emmanuel Macron puntano a rispondere al discorso pronunciato da Olaf Scholz sul ...