Francesco Nuti morto | la malattia che aveva il regista e attore

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quale era lache ha causato la morte di, deceduto, oggi, lunedì 12 giugno 2023, a Roma? L’, che68 anni,subito gravi danni neurologici nel lontano 2006 in seguito a un incidente domestico. In quell’anno, dopo un periodo in cui l’interprete era caduto in depressione abusando di alcol,cadde nella sua abitazione battendo violentemente la testa. La caduta gli provocò come detto gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie.