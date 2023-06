Francesco Nuti | l' ex moglie Annamaria 17 anni più giovane di lui e la figlia Ginevra ' Comunicavamo con gli occhi'

Sono 17 gli anni di differenza che c'erano trae l'ex moglie Annamaria Malipiero. L'attrice fu legata al regista fiorentino dal 1992 al 2000. I due insieme ebbero una figlia, che si chiama Ginevra. 'L'ho conosciuto grazie a mia ...Carlo Conti ha la voce rotta dall'emozione, la morte dilo tocca profondamente: "Era una persona speciale, univa l'intelligenza alla tenerezza, un mix perfetto". Il ricordo più emozionante "Il pensiero va alla serata al Mandela Forum di ...AGI - La morte dicondanna al lutto non solo l'intero comparto cinematografico, del quale è stato uno dei maggiori interpreti, come attore e, soprattutto, come regista, per una lunga parentesi che va ...

Morto Francesco Nuti, la carriera spezzata di un artista di talento la Repubblica

Firenze - È morto oggi a Roma Francesco Nuti. L'attore toscano aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitari ...Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in… Leggi ...