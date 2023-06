Francesco Nuti è morto | l’attore aveva 68 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023). Il popolare attore di Prato si è spento all’età di 68a Roma dopo un lungo periodo di malattia. Ad annunciarne la morte è stata sua figlia Ginevra che, assieme ai familiari, ha ringraziato il personale sanitario e “tutti coloro che hanno avuto in cura”, l’incidente e il coma Nel 2006finisce in coma a causa di un ematoma cranico dovuto a un incidente domestico. Purtroppo quello per lui è stato uno spartiacque nella sua vita, dato che da allora non si è mai più ripreso fisicamente. Ciao#OggièUnAltroGiorno #pic.twitter.com/ouDOj5uxbO — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) June 12, 2023 Attore, sceneggiatore, ...

E' morto oggi a Roma l'attore. Da diverso tempo era ricoverato in una clinica romana a causa di diverse patologie. L'annuncio è stato dato dalla figlia Ginevra , da tempo sua tutrice. Continua a leggere su Tg. La7.Il popolare attore aveva 68 anni ed era malato da tempo. Rimasto nell'immaginario collettivo per una serie di film di successo,era originario di Prato. Ad annunciare la morte diè stata la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in ...

