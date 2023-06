Francesco Nuti è morto | il grande attore toscano aveva 68 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023)si è spento a Roma stamattina: il leggendario68e lottava da tempo con una brutta malattia. Questa mattina a Roma èil: l', malato da tempo,soltanto 68. La notizia è stata diffusa dalla figlia Ginevra, che insieme ai familiari, ringrazia il personale sanitario e tutti coloro che si sono presi cura dinel corso degli, rivolgendo un ringraziamento speciale al personale di Villa Verde di Roma., celeberrimo, regista e cantautore italiano, è nato il 17 maggio 1955 a Prato, in Toscana, e ha dato ...

Fiorentino, classe 1955, raggiunge la notorietà agli inizi degli anni '80 recitando in diversi film tra cui "Io, Chiara e lo Scuro" del 1983 che gli vale il David di Donatello. Come regista firma ...E' morto stamani a Roma. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'...A 68 anni è morto. L'attore toscano si è spento a Roma la mattina di lunedì 12 giugno. Il triste annuncio è stato dato dalla famiglia Ginevra e confermato dalla famiglia. Da tempo il volto di 'Tutta ...

Morto Francesco Nuti, la carriera spezzata di un artista di talento la Repubblica

Francesco Nuti si è spento a Roma stamattina: il leggendario attore aveva 68 anni e lottava da tempo con una brutta malattia. Questa mattina a Roma è morto il grande Francesco Nuti: l'attore toscano, ...La notizia della morte di Francesco Nuti, avvenuta all’età di 68 anni, ha scosso profondamente il mondo del cinema e dello spettacolo italiano. Ripercorriamo la carriera di Nuti e i suoi tragici ...