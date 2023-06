Francesco Nuti come è morto? I due incidenti e la malattia «Viveva in una clinica»

Mara Venier in lacrime La malattia diha vissuto due vite: la prima da attore e regista di cinema, interprete di quel tipo di commedia romantica e agro dolce che ha ...Fiorentino, classe 1955, raggiunge la notorietà agli inizi degli anni '80 recitando in diversi film tra cui "Io, Chiara e lo Scuro" del 1983 che gli vale il David di Donatello. Come regista firma ...E' morto stamani a Roma. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'...

Morto Francesco Nuti, la carriera spezzata di un artista di talento la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Prato, 12 giugno 2023 – La morte di Francesco Nuti è accolta con grande cordoglio e tristezza in Toscana, la sua regione. Ma il regista e attore aveva conquistato l’Italia con i suoi film. Era malato ...