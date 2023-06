Frammenti dal passato – Reminiscence | la recensione dello sci-fi con Hugh Jackman

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il film:dal, 2021. Regia di: Lisa Joy. Cast:, Rebecca Ferguson, Thandie Newton, Daniel Wu, Angela Sarafyan. Genere: Fantascienza. Durata: 116 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: In un futuro distopico,, Nick ha inventato una speciale macchina che consente alle persone di sfuggire alla realtà e rivivere i ricordi di tempi felici. Ma quando una donna misteriosa lo fa innamorare per poi scomparire, l’uomo farà di tutto per ritrovarla. Scritto e diretto dalla co-creatrice di Westworld Lisa Joy, qui al suo esordio in un lungometraggio,dalè un noir fantascientifico incentrato su un dispositivo – chiamato, appunto, reminiscenza – attraverso il ...