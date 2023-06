FqChart – Senza Berlusconi il futuro di Forza Italia è un’incognita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto deglini in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 5/6 all’11/6/2023 Sei sondaggi questa settimana certificano di nuovo un calo del primo partito, i Fratelli d’di Giorgia Meloni, che perdono mezzo punto al 29%. La percentuale più bassa è quella di Emg (27,8%), mentre il dato migliore è il 30% netto di Tecné. Sale invece dello 0,3% il Partito Democratico nonostante gli attacchi quotidiani a Elly Schlein (francamente gratuiti). Per Euromedia e Quorum/Youtrend i Dem sono al 21%. Pressoché stabile il Movimento Cinque Stelle al 15,8% (sopra il 16% per tre rilevazioni su sei). Flette leggermente la Lega (9%, – 0,3) e rimane ...