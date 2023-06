Forza Italia sotto shock Rischio ‘liberi tutti’ | Europee spartiacque

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non si è mai preparati alla morte di un padre, nemmeno quando si è ormai fatto pace con l'idea che sia solo una questione di tempo. E di certo, non c'è nessuna comunità politica più di, così imprescindibile dal suo leader, che abbia più diritto ora di sentirsi orfana. La morte di Silvio Berlusconi è quella di un sovrano assoluto, che lascia il suo partito-regno volutamente senza eredi, perché a nessuno dei potenziali prìncipi che in passato si sono affacciati all'orizzonte, alla fine, è stato mai consentito di superare il test del quid. Il partito-cuscinetto tra Lega e Fdi Alla commozione seguita alla notizia della morte, tra parlamentari e dirigenti si mescola perciò il grande interrogativo sul cosa accadrà in futuro, se sarà possibile ancora mantenere quel tesoretto di voti pur lontano dai fasti della doppia cifra di un tempo. E' ...

