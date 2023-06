Forti temporali in Toscana | codice giallo per martedì 13 giugno

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di codice giallo per piogge e, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che ...L'Arpae comunica infatti che sono previste in tutta la regione "condizioni favorevoli allo sviluppo di, con possibili effetti e danni associati", precisando che "i fenomeni più ...Fino alla prima parte della giornata di martedì Arpa Piemonte prevede precipitazioni diffuse moderate , anche a carattere temporalesco ,o moltosulle pianure . Per queste ragioni è stata ...

Avviso meteo per forti temporali, nubifragi e grandine. Italia ostaggio di un vortice fino a giovedì. Tendenza fino al ... 3bmeteo

Continuano le condizioni di instabilità, destinate anzi ad aumentare nella giornata di domani. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di codice giallo ...Intensa ondata di maltempo su tutta la Francia. Quel che resta del ciclone Oscar sviluppatosi sulle Azzorre qualche giorno fa, ha raggiunto l'Europa occidentale e ha formato un nuovo minimo di bassa p ...