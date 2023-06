Ford - Colonia | inaugurata la nuova fabbrica di elettriche

(Di lunedì 12 giugno 2023) Laha inaugurato lastruttura dedicata ai veicoli elettrici all'interno del complesso produttivo di, in Germania. I lavori, da inquadrare in un piano di investimenti da 2 miliardi di euro, hanno determinato l'integrale trasformazione di un polo inaugurato nel lontano 1930 e da allora capace di sfornare oltre 18 milioni di veicoli, tra cui la Model A, la Taurus, la Capri, la Granada e, per ultima, la Fiesta, giunta ormai alla fine del suo ciclo di vita e destinata ad abbandonare il mercato europeo. Il progetto. La conversione dello stabilimento, talmente importante da essere "battezzata" dal presidente Bille dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha portato alla realizzazione, su una superfice di 125 ettari, di una catena di montaggio e di un polo per l'assemblaggio di batterie e ...

Berlín, 12 jun (EFECOM).- El fabricante automovilístico Ford lanzó este lunes la producción de vehículos eléctricos en Europa con la inauguración de una planta en Colonia (oeste de Alemania) que, ...La remodelación de la planta, donde se producirá primero un nuevo modelo de Ford Explorer eléctrico, le ha costado a la compañía aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.850 millones de euros).