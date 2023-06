FOO FIGHTERS sono tornati con “But Here We Are”

(Di lunedì 12 giugno 2023) I FOOcon “ButWe Are“, il nuovo album uscito il 2 giugno via Roswell Records/RCA Records e un tour mondiale attualmente in corso. “ButWe Are” arriva dopo un anno di sconvolgenti perdite, introspezione personale e ricordi agrodolci, dedicato a “Viginia and Taylor”. Prodotto da Greg Kurstin e Foo, “ButWe Are“ è insieme l’undicesimo album dei Fooe il primo capitolo della nuova vita della band. Una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foohanno vissuto nell’ultimo anno, una testimonianza del potere curativo della musica, dell’amicizia e della famiglia. Recentemente nello streaming gratuito per tutti i loro fan “Foo: ...

Eccoci qui, recita il titolo dell'undicesimo album in studio dei. Eccoci qui, di nuovo, nonostante il dolore e le lacrime versate, nonostante il vuoto lasciato dalla perdita di Taylor Hawkins, l'amico di sempre, il batterista, colui che era il collante ...Ci sono dischi che ti rimettono in pace con generi musicali. Mi è successo recentemente con lo stupendo album dei, "But here we are", e mi succede ancora di più con Jason Isbell e i 400 Unit, autori di questo altrettanto stupendo "Weathervanes".Sesta un'altra celebre clip anni Novanta, quella di Everlong dei, surreale e satirica, che porta la firma di un regista importante, Michel Gondry. E a proposito di surreale, quinta è ...