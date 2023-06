Fonderia Marini | i segreti per un’impresa che fa la storia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 giugno 2023) La, impresa specializzata nella produzione di getti in ghisa, rappresenta un esempio unico di resilienza e crescita nel panorama industriale. Opera nel settore da oltre 100 anni. Quattro sono le generazioni di imprenditori che hanno diretto l’azienda. Un caso di successo che merita di essere raccontato, soprattutto per l’importanza che ladà alla responsabilità etico sociale, sia nella stessa attività aziendale sia nel rapporto con il territorio, dove partecipa da eventi sportivi, umanitari e culturali. Spesso le parole non sono necessarie, sono le azioni e i comportamenti che segnano lae proiettano al futuro. In un’epoca in cui molte aziende non riescono a sopravvivere ai rapidi cambiamenti del mercato, laha saputo adattarsi alle sfide ...