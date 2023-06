Folla davanti a San Raffaele | imponenti misure di sicurezza

Una volta diffusa la notizia della morte del leader di Forza Italiaal cancello dell'ospedale si è radunata unadi giornalisti e operatori tv, oltre che di passanti, tanto che la ...... un giovane di 19 anni alla guida di una Fiat Panda nera si è lanciato contro laseminando il ... Non c'è alcuna giustificazione o attenuantea un episodio del genere. Questo ulteriore ...Piano piano peròai cancelli si sta radunando anche unadi curiosi e di sostenitori del leader di Forza Italia che si è spento per le conseguenze di una leucemia mielomonocitica

Giulia Tramontano, celebrato il funerale a Sant'Antimo | Il vescovo di Aversa: "Una martire, portava la vita dentro" TGCOM

Il leader di Forza Italia era stato di nuovo ricoverato venerdì per "accertamenti programmati" anticipati. In precedenza era stato dimesso il 19 maggio alla fine di una degenza durata 45 giorni in ...Non solo cronisti all'ingresso del centro milanese dove l'ex premier si è sempre rivolto per curarsi. Anche curiosi e sostenitori di Berlusconi si stanno ritrovando lì dove Berlusconi si trova ancora ...