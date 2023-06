Foggia-Lecco martedì 13 giugno 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ultimo atto del campionato di serie C, e sarannocontro ogni pronostico a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la prossima serie B. Entrambe arrivate fin qui in modo rocambolesco, tra rimonte impossibili e anche quel pizzico di fortuna che aiuta sempre chi crede nell’impresa fino in fondo contro tutto e tutti.I satanelli di Delio Rossi hanno ottenuto il pass per questa InfoBetting: Scommesse Sportive e