FLASH ***Italia in lutto | addio a Silvio Berlusconi | è morto questa mattina alle 9***

(Di lunedì 12 giugno 2023). Il leader e fondatore di Forza Italia si è spento circondato dall’affetto dei suoi congiunti quando era ormai giunto al quarto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano.era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica. Inta, in ospedale, erano arrivati i parenti stretti. Per primi erano entrati al San Raffaele il fratello Paolo, e la figlia Marina. Entrambi erano entrati nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto. Poco dopo sono giunti gli altri figli: Eleonora, Barbara e Pier. L'articolo Secolo d'Italia.

