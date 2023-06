Fiumicino Lollo | sindaco per un giorno

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 giugno 2023)diper un. Un esperienza di certo memorabile per un giovane down della cittadina aeroportuale, che questa mattina è stato ricevuto dal neo, Mario Baccini, che lo ha fatto accomodare nel suo ufficio e fatto sedere sulla sua poltrona, facendo provare così al giovane cosa si prova a guidare una città di 80mila abitanti, Un gesto che testimonia l’attenzione verso i giovani e verso i disabili, come detto dallo stessopochi giorni fa durante il primo Consiglio comunale (leggi qui). Persono state aperte le porte degli uffici del palazzetto comunale di piazza Dalla Chiesa: la visita nelle varie sale e la spiegazione di come funziona la macchina dell’Amministrazione comunale hanno fatto da cornice ...