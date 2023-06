Fiumicino | in piazza Grassi il concerto della Fanfara dei Carabinieri

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 giugno 2023)– “Era il 13 luglio 1814 quando venne fondato il CorpoReali, così denominato fino al 24 gennaio L36L allorquando il nome fu tramutato in Arma deiReali e poi dal 1.946 nel definitivo Arma dei. Il 5 giugno di ogni anno si commemora la data in cui la bandiera dell’arma fu insignitaprima medaglia d’oro al valor militare per aver partecipato alla prima guerra mondiale, cerimonia svoltasi appunto il 5 giugno 1920?. Così, in un comunicato stampa il tenente Fausto Del Vecchio, presidente dell’Associazione Nazionale(ANC) – sezione. “Il Comando Generale dell’Arma – prosegue il tenente Del Vecchio – con circolare 7 aprile L9ZL ha fissato questa data come festa anniversaria dell’Arma dei ...