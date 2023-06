Fiorello e Vespa | Rai a due teste

(Di lunedì 12 giugno 2023) La destra in difficoltà sui palinsesti, la grande trasformazione per ora tarda ad arrivare. E i vertici puntano su due nomi sicuri

Addiritturaha realizzato un triplete con Bruno: intervista "Cinque minuti" , il classico "Porta a Porta" ed un siparietto lungo alcuni minuti dicon Fabrizio Biggio e Mauro ...con Amadeus (che imita Marco Mengoni) nell'ultima puntata di Viva Rai2: 'No a Rai1, questa la rete più adatta al cazzeggio'da Brunoa 'Cinque Minuti', l'appello (in tv) alla ...... Viva Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e VivaRai2! di. Niente paura però perché ... Cinque Minuti , il talk show condotto da Bruno, Cartabianca che andrà in onda fino al 20 ...

Fiorello da Bruno Vespa svela: “Andrò alla serata finale del Festival di Sanremo” RaiNews

Tutti si stanno chiedendo quando e se torna Fiorello con Viva Rai 2, il neo direttore del DayTime Angelo Mellone conferma di volerlo ancora.