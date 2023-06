“Finanziamento illecito” Bufera sul governo francese | ministro indagato

(Di lunedì 12 giugno 2023)su Bruno Le Maire,dell'Economia. Uno degli elementi di spicco deldi Parigi, dal quale sono piovuti numerosi attacchi nei confronti di Giorgia Meloni, èper un possibiledella campagna elettorale del 2016. L'inchiesta, che come riferisce il sito dell'Ansa è stata aperta a inizio giugno, deve determinare se alcune “donazioni” illecite siano state accordate al piccolo partito fondato da Le Maire nel 2016 per le elezioni presidenziali 2017, quando l'attualenon superò le primarie della destra. Le Maire, 54 anni e nativo di Neuilly-sur-Seine, per le elezioni presidenziali si legò ad Emmanuel Macron, venendo poi scelto nel delicato ruolo di...

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, una delle personalità più in vista del governo francese, è nel mirino di un'inchiesta per possibile finanziamento illecito della sua campagna elettorale nel 2016. L'inchiesta, aperta a inizio giugno, deve determinare se alcune "donazioni" illecite siano state accordate al piccolo partito fondato da Le Maire nel 2016 per le elezioni presidenziali 2017, quando l'attuale ministro non superò le primarie della destra.

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, una delle personalità più in vista del governo francese, è nel mirino di un'inchiesta per possibile finanziamento illecito della sua campagna elettorale nel 2016.