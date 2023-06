Final Fantasy XVI | disponibile la demo nel PS Store!

(Di lunedì 12 giugno 2023) In occasione dei festeggiamenti per il pre-lancio tenutisi ieri, Square Enix ha annunciato ufficialmente il rilascio delladiXVI che è orasul PlayStation Store: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato A partire da oggi, 12 giugno, èsul PlayStation Store una versione di prova gratuita diXVI, l’attesissimo nuovo capitolo del franchise che arriverà su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. Laè stata presentata durante i festeggiamenti per il pre-lancio del gioco, che si sono tenuti ieri a Los Angeles e a cui hanno partecipato centinaia di fan e ospiti che hanno celebrato il titolo con varie attività, annunci e panel. Naoki Yoshida ha annunciato che la versione di ...

