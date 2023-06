Fiera del Disco ci siamo | countdown per l’appuntamento al Parco Da Vinci

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 giugno 2023) Fiumicino – Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna – sabato 17 e domenica 18 giugno – alda, ladelche popolerà i grandi viali delcommerciale più grande d’Italia in un’atmosfera vintage e moderna allo stesso tempo, grazie agli ospiti che si succederanno nella due giorni musicale e all’esposizione, visitabile gratuitamente, di vinili a 33 e a 45 giri, di Mix e Cd. Personaggi come Ghigo Renzulli, grande chitarrista dei Litfiba, Maurizio Solieri, storica chitarra di Vasco Rossi, e il maestro Gianni Mazza accompagneranno i cultori della musica italiana in un viaggio ricco di storia e anche di novità. Con concerti live e incontri con il pubblico. A dare il via alla manifestazione – che anche quest’anno si svolge con la partnership di Radio Rock 106,600 – il maestro ...