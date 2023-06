Rispondendo a una domanda sulla difficile stagione dellain Formula Uno,ha invece detto: "In Formula Uno sarà complicato. Speriamo che questa vittoria di ieri serva anche alla ...Il precedente attacco suCome detto, già alcune settimane faera andato all'attacco delle auto elettriche, partendo dacome caso specifico ma riferendosi all'intero ...Il suo esordio nel motorsport risale al 1991, l'anno in cui Luca dirientrò income presidente. Quell'anno Coletta divenne per la prima volta direttore sportivo del team Forti ...

Ferrari: Montezemolo, contento per vittoria a Le Mans Agenzia ANSA

"Sono contento perché il merito va a tre persone che hanno lavorato con me e che meritavano questo successo che sono Coletta, Amato Ferrari e Cannizzo, il progettista. È stata una bella vittoria e son ...L'ex presidente di Fiat e Ferrari: "Preoccupato per il futuro dell'auto, elettrico eventualmente da imporre in città per i mezzi pubblici" ...