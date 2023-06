Ferrari in trionfo alla 24 Ore di Le Mans | Pier Guidi e quel ' lungo' pit finale

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'edizione del centenario della 24 Ore di Leè stata LA gara. Ha riassunto in sé tutti i tratti delle corse. Il mito e la storia. Il confronto tra piloti elo della tecnica. Il dramma ...

Guarda anche Endurance 24 Ore di Le Mans, èPier Guidi e la portata dell'impresa " È incredibile, ci vuole un po' di tempo per realizzare quello che abbiamo fatto , scrivere una ...Guarda anche Endurance 24 Ore di Le Mans, èPerché è così importante questa vittoria La sporca verità Le Mans è la classicissima più importante del mondo e lanon la vinceva ..., un grandema... Vincere la 24 di Le Mans riempie il cuore e di orgoglio ma... Trionfare nell'edizione del centenario e far risuonare l'Inno in Francia ha sempre quel suo perché ma... ...

Si conclude la 24 Ore di Le Mans e Ferrari vince la gara, tornando a correre dopo mezzo secolo di assenza. La meravigliosa Ferrari 499P, definita fantastica dallo stesso team che l’ha portata in gara, ...Affidabilità, prestazione, doti dell'equipaggio di battagliare in pista e momenti da lasciare senza fiato. Nel successo della Ferrari 499P c'è tutto. Le parole di Pier Guidi, Giovinazzi e Calado ...