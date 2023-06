Ferrari 499P | la vittoria a Le Mans corona ' 11 mesi di lavoro stupendo'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Chi avrà guardato, distrattamente, l'avvio della 24 Ore di Lee la Toyota volare subito in testa avrà pensato "eccoli lì, ci risiamo". Invece, no, lehanno tenuto botta, lottato, ...

Chi avrà guardato, distrattamente, l'avvio della 24 Ore di Le Mans e la Toyota volare subito in testa avrà pensato "eccoli lì, ci risiamo". Invece, no, lehanno tenuto botta, lottato, superato, allungato e, una, la #51, ha vinto con una superiorità chiara . Merito al progetto curato dai tecnici di Maranello, sotto la direzione di Antonello ...Leerano scattate dalle prime due posizioni in griglia rispettivamente con le Hypercar numero 50 " Fuoco aveva firmato la pole position " e 51 dopo i tempi fatti registrare durante la ...... il Cavallino Rampante ha deciso di realizzare una livrea speciale per i modelli di serie ispirata a quella dellanumero 50 guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. ...

Con la vittoria della 499P #51 Ferrari torna al successo nella top class della 24 Ore di Le Mans, ottenendo la decima vittoria assoluta e la trentanovesima includendo anche i primi posti di classe nel ...Antonello Coletta, Ferdinando Cannizzo, Amato Ferrari è la triade che ha guidato un programma Hypercar al quale con impegno e successo si è lavorato a Maranello.